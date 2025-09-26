VfB Stuttgart: Warum es Zeit ist, mehr über Ramon Hendriks zu sprechen

Ramon Hendriks startete im Spiel gegen Celta de Vigo. Er machte seine Sache gut. Doch der Niederländer fliegt immer noch unter dem Radar. Zeit, dass sich das ändert.
Der VfB Stuttgart ist wieder einmal mit veränderter Abwehrformation in ein Pflichtspiel gestartet. Die Formation der Viererkette im Europa-League-Spiel gegen Real Club Celta de Vigo war bereits die sechste in der Saison. Im siebten Spiel. Etwas überraschend startete Ramon Hendriks für Jeff Chabot, der bisher immer gesetzt war, lediglich zwei Spiele aufgrund einer Adduktorenverletzung verpasst hat und aktuell statistisch gesehen der beste Zweikämpfer der Bundesliga ist (3 Spiele, 277 Minuten eingesetzt, 39 Zweikämpfe geführt/33 gewonnen, was einer Quote von 84,6 Prozent entspricht).