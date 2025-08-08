VfB Stuttgart: Warum es für die Europa League zunächst keine Einzel-Tickets gibt

Karten für die internationalen Heimspiele gehen zuerst im Paket in den Mitglieder-Verkauf. Was der Grund ist und wie die Aussichten auf Einzel-Tickets sind.

Noch sind es sieben Wochen, bis der VfB Stuttgart wieder auf internationaler Bühne gefordert ist – die Spiele in der Europa League werfen aber schon jetzt ihre Schatten voraus. Seit diesem Mittwoch können Dauerkarten-Inhaber ihren Stammplatz für die vier Heimspiele in der Gruppenphase buchen, am 21. August sind dann die Mitglieder an der Reihe: Um 9 Uhr startet an diesem Tag der Verkauf, der wie gewohnt über eine virtuelle Warteschlange geregelt wird. Einen relevanten Unterschied im Vergleich zur Vorsaison gibt es aber.

Anders als im Vorverkauf für die Heimspiele in der Champions League 2024/25 können die Mitglieder dieses Mal in der ersten Verkaufsphase keine Tickets für einzelne Spiele erwerben, sondern wie die Dauerkarten-Inhaber auch nur Vierer-Pakete.

Der VfB zählt inzwischen 126 000 Mitglieder

Weshalb die Änderung? Sie ist das Ergebnis von Fan-Rückmeldungen innerhalb des vergangenen Jahres, wie der VfB auf Anfrage mitteilt: Mit dem Angebot eines Vierer-Pakets sei man der Nachfrage vieler Mitglieder nachgekommen, „die für die Europapokal-Heimspiele unabhängig vom Spielgegner gerne eine Dauerkarte hätten. Diese wurde in ähnlicher Form auch schon bei zurückliegenden Europapokal-Teilnahmen angeboten. Alle nicht als Paket verkauften Plätze werden nach der Auslosung als Tageskarte angeboten.“

Wie viele Karten das sein werden? Offen. Einerseits ist es gut möglich, dass nach der Paket-Verkaufsphase noch Karten zur Verfügung stehen. Erstens, da der VfB international nur fünf Prozent der Kapazität (und nicht wie in der Bundesliga zehn) für den Gastverein abstellen muss und das Kontingent dadurch etwas größer ist. Zweitens, da es Schnittmengen zwischen den 36 000 Dauerkarten-Inhabern und den Vereinsmitgliedern gibt – und viele Mitglieder sich damit schon während der Verlängerungsphase der Stammplätze ihre Tickets sichern werden.

Das bislang letzte VfB-Spiel auf internationaler Bühne: Im Januar dieses Jahres gastiert Paris Saint-Germain (vorne Ousmane Dembele) in der Champions League in Stuttgart und gewinnt 4:1. Foto: Pressefoto Baumann

Aber natürlich nicht alle – unter den inzwischen 126 000 Mitgliedern wird es auch danach ab dem 21. August noch viele potenzielle Interessenten für die Viererpakete geben. Dass in separaten Einzelverkäufen ab September viele Karten zur Verfügung stehen werden, ist deshalb eher unwahrscheinlich. Aber: Es könnten sukzessive immer wieder einzelne Karten zur Verfügung stehen.

Denn: Inhaber von Vierer-Paketen haben die Möglichkeit, Karten für bestimmte Partien auf der VfB-Homepage zum Verkauf einzustellen – was einige nutzen dürften, sobald die genauen Termine und Gegner feststehen. Damit rechnet auch der VfB. Es sei davon auszugehen, teilt der Verein mit, „dass Plätze über den VfB-Zweitmarkt angeboten werden.“