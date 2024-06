Warum der Supercup in Leverkusen stattfindet

1 VfB-Stürmer Deniz Undav (links) und Leverkusens Verteidiger Jonathan Tah im DFB-Pokal-Spiel der zurückliegenden Saison Foto:

Die Wahl des Spielorts für den diesjährigen Supercup sorgt für Unverständnis beim VfB. Weshalb das DFL-Präsidium von der Vergabepraxis der vergangenen Jahre abwich und Bayer den Zuschlag erhielt.









Eigentlich wäre diese Partie ja ein Anlass zu purer Vorfreude: Bayer Leverkusen trifft im Supercup auf den VfB Stuttgart, Meister gegen Vizemeister – die große Bühne für zwei offensiv ausgerichtete Teams, die sich zuletzt stets attraktive Duelle geliefert haben. Beim VfB aber sorgt ein Thema rund um die Partie derzeit für eine ordentliche Portion Unmut: der Austragungsort. Denn gespielt wird am 17. August (20.30 Uhr) in Leverkusen. Und nicht in Stuttgart.