1 Stand zuletzt nicht in der VfB-Startelf: Borna Sosa. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der Linksfuß befindet sich in der ungewohnten Herausforderer-Rolle. Wie schnell könnte sich das ändern? Und wie ist der Stand mit Blick auf einen möglichen Transfer?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Als dienstältester Spieler hat man mitunter auch Termine abseits des Rasens. Wie Borna Sosa beim VfB Stuttgart, der am Dienstag dem Maskottchen Fritzle im Namen der Mannschaft Glückwünsche zu seinem 31. Geburtstag überbrachte. Mit einem Kuchen und einem breiten Grinsen im Gepäck, alles dokumentiert in einem Video in den Vereinsmedien. Es war ein kurzer Kontrastpunkt zum sportlichen Alltag, der für Sosa in den vergangenen fünf Jahren ohne Frage schon einmal unbeschwerter war als in diesen Wochen.