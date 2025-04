Im nächsten Auswärtsspiel der Stuttgarter U 21 in der dritten Liga wird das Carl-Benz-Stadion dank einer Freikarten-Aktion gut gefüllt sein. Die Tickets können nur in Mannheim abgeholt werden.

Es geht um viel, wenn die U 21 des VfB Stuttgart am 27. April bei Waldhof Mannheim gastiert. Beide Teams sind mittendrin im Abstiegskampf der dritten Liga, einzig aufgrund des Torverhältnisses stehen die Mannheimer einen Platz vor der punktgleichen Elf von Markus Fiedler und vor den Abstiegsrängen.

Nun zieht Waldhof auch abseits des Rasens alle Register, um gegen den VfB den zwölften Mann auf seiner Seite zu haben: Der Verein verschenkt 10 000 Tickets für die Partie an jenem Sonntagabend um 19.30 Uhr, wobei sowohl Steh- als auch Sitzplätze zur Verfügung stehen. Der Haken für alle Interessierten aus Bad Cannstatt: Die Karten müssen an Ort und Stelle abgeholt werden – im Kaufhaus von Waldhof-Trikotsponsor Galeria am Mannheimer Paradeplatz. Drei Tage lang ist das möglich am 16., 17. und 19. April jeweils von 11 bis 16 Uhr, mit einem Limit von drei Karten pro Person.

Es ist das zweite Mal in dieser Saison, dass die Mannheimer mit dieser Freikarten-Aktion ihr Stadion füllen, die schon gegen Borussia Dortmund II Ende März für die Saison-Rekordkulisse von 19 500 Zuschauern führte. Das Carl-Benz-Stadion verfügt über 24 302 Plätze und war im September 2008 Schauplatz des ersten Bundesliga-Duells zwischen dem VfB und der TSG Hoffenheim (0:0), deren Arena in Sinsheim zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt war.