VfB Stuttgart: Wachablösung im VfB-Angriff?

12 Sebastian Heoneß hat sich für eine Startelf entschieden. Foto: dpa/Harry Langer

Der VfB Stuttgart steht vor dem Duell gegen Bayer 04 Leverkusen. Im Angriff der Schwaben deutet sich eine Wachablösung an. So will Trainer Sebastian Hoeneß spielen lassen.









Die guten Nachrichten aus dem VfB-Lazarett machten schnell die Runde. Luca Jaquez und Jeff Chabot sind wieder fit und einsatzbereit, Finn Jeltsch von seiner Gelbsperre zurück, Ameen Al Dakhil meldete sich ebenfalls voll einsatzfähig. Bei Letzterem deutet sich gar an, dass er von null auf hundert in die Startelf zurückkehrt. Es sei angesichts der Leverkusener Geschwindigkeit im Angriff „ganz sicher zu bedenken“, dem einen entsprechenden Spieler entgegenzustellen. Was für den Belgier spricht.