VfB Stuttgart: Vorzeitige Verlängerung mit Sebastian Hoeneß? Wehrle nennt Zeitplan

Der Stuttgarter Vorstandschef entkräftet Befürchtungen eines Abgangs des Erfolgstrainers – und will sehr langfristig mit Sebastian Hoeneß zusammenarbeiten.
Seit mehr als drei Jahren hat Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart das sportliche Sagen als Trainer – und den Verein in dieser Zeit zu ungeahnten Höhen geführt. Das stößt vielfach auf große Anerkennung. Auch beim früheren VfB-Coach und späteren Weltmeistertrainer Joachim Löw, der beim Empfang in der Landesvertretung vor dem Pokalfinale gegen den FC Bayern neben den Erfolgen auch die spielerische Entwicklung hervor hob.