1 Der Sommerfahrplan des VfB Stuttgart wird konkret. Nun steht der Trainingsauftakt fest. Foto: Baumann/Alexander Keppler/Alexander Keppler Der VfB hat sich in die Sommerpause begeben, doch der Fahrplan für die Vorbereitung und den Start in die neue Runde nimmt bereits Formen an. Ein Überblick.







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Sommer, Sonne, Schweiß und Spielformen – das dürfte das Programm des VfB Stuttgart in der Saisonvorbereitung in diesem Sommer gut umschreiben. Der Club hat sich zwar erst vor wenigen Tagen in die Sommerpause begeben und eine WM steht auch an. Der VfB hat acht Spieler für das Turnier abgestellt, so viele wie noch nie zuvor in seiner Geschichte.