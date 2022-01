So lief der Start in die Trainingswoche

15 Auftakt in die Trainingswoche beim VfB Stuttgart – in unserer Bildergalerie gibt es mehr Impressionen davon. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Start in die Trainingswoche des VfB Stuttgart ist nicht gerade optimal verlaufen. Denn nach jüngst schon vier positiven Corona-Tests gibt es einen neuen Corona-Verdachtsfall.















Link kopiert

Stuttgart - Zum Start in die Trainingswoche vor dem ersten Spiel des neuen Jahres am Samstag bei Greuther Fürth hat es für den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart die nächste schlechte Nachricht gegeben. Bei Wahid Faghir ergab sein Corona-Schnelltest vor der Übungseinheit am Sonntagnachmittag ein Ergebnis, das nicht eindeutig war, womit das dänische Stürmertalent passen musste. Ein PCR-Test wird nun Aufschluss geben, ob Faghir am Montag wieder dabei sein kann.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der VfB-Newsblog

Noch vor dem Jahreswechsel hatte Silas Katompa Mvumpa ebenfalls ein nicht eindeutiges Ergebnis bei einem Corona-Schnelltest aufgewiesen. Sein PCR-Test fiel danach positiv aus und der in der Hinrunde verletzt fehlende Offensivstar musste sich in häusliche Quarantäne begeben, dies war auch parallel bei Mittelfeldtalent Naouirou Ahamada der Fall. Insgesamt waren das schon die positiven Testungen drei und vier beim VfB binnen weniger Tage, nachdem sich vor dem Trainingsstart am Donnerstag bereits Konstantinos Mavropanos und Mateo Klimowicz abgemeldet hatten – sie hatten sich während des Weihnachtsurlaubs infiziert.

Das ist für den Trainer Pellegrino Matarazzo und sein Team freilich alles andere als optimal mit Blick auf den anstehenden Kampf gegen den Abstieg mit dem Auftakt beim Tabellenletzten in Fürth. Immerhin waren außer den vier Corona-Ausfällen und dem Corona-Verdachtsfall Faghir sowie Omar Marmoush (Afrika-Cup) und dem Langzeitverletzten Mohamed Sankoh beim dann mit Verspätung gestarteten Training am Sonntagnachmittag alle Mann aus dem großen Kader am Start – also auch der lange verletzte und schmerzlich vermisste Torjäger Sasa Kalajdzic, dessen Rückkehr auf das Spielfeld die Fans herbeisehnen.

Eindrücke von der Trainingseinheit gibt es in unserer Bildergalerie.