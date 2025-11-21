VfB Stuttgart: Von wegen Lieblingsgegner – Hoeneß warnt vorm BVB

Trotz zuletzt fünf Siegen über den BVB hält VfB-Trainer Hoeneß den Ball flach. Ein Spiel in Dortmund wie am Samstag gehöre zum „Anspruchsvollsten, was es in der Liga gibt.“
Es ist am Ende ein ganz sauber gemähtes Wiesle gewesen, das der VfB bei seinem letzten Auftritt im Signal-Iduna-Park von Dortmund zurückließ. Mit 2:1 hatten die Mannen von Trainer Sebastian Hoeneß am 8. Februar vor mit 81 365 Zuschauern rappenvoller Hütte gewonnen. Es war damals ein glanzvoller Sieg des Stuttgarter Kollektivs bei der Borussia, in welchem ein Rädchen fast perfekt ins andere griff.