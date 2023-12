VfB Stuttgart: Vier Reporter, vier Ansätze – wie kam’s zur wundersamen VfB-Wandlung?

14 Enzo Millot (li.) hat eine erstaunliche Entwicklung hingelegt – ist damit beim VfB Stuttgart aber nicht allein. Foto: dpa/Tom Weller

Wer den VfB Stuttgart in den vergangenen Jahren regelmäßig und eng begleitet hat, reibt sich derzeit verwundert die Augen. Nach dem neuerlichen Highlight gegen den BVB schauen unsere VfB-Reporter mit einem persönlichen Blick auf den Höhenflug.









Die Siege des VfB Stuttgart sind für Fans und Fachleute kaum zu fassen: Aus dem Fastabsteiger der vergangenen Jahre ist eine Mannschaft geworden, die nicht nur am Mittwoch Borussia Dortmund im DFB-Pokal beherrscht hat. Serhou Guirassy und Silas Katompa trafen beim 2:0 gegen den BVB – und nun steht in der Bundesliga das Duell zwischen den Teams der Stunde an, wenn Spitzenreiter Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellendritten gastiert. Für unsere VfB-Reporter Anlass genug, einen persönlichen Blick auf die Veränderungen zu werfen.