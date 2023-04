17 Ex-VfB-Profi Marc Kempf steht auch mit Pal Dardai als neuem Trainer auf dem letzten Tabellenplatz. Foto: dpa/Soeren Stache

Der VfB Stuttgart hat beim FC Augsburg lediglich einen Punkt geholt. Dank der Ergebnisse der Konkurrenz im Keller macht das Team dennoch etwas Boden gut. Ein Überblick.









Wer den Bundesligaspieltag bereits am Freitagabend eröffnet, weiß oft erst am Sonntagabend, was das Erreichte wert ist. So ging es auch dem VfB Stuttgart an Spieltag 29. 1:1 endete die Partie der Weiß-Roten am Freitag beim FC Augsburg. Am Samstag und Sonntag spielte dann die Konkurrenz im Tabellenkeller – und es ist klar: Beim VfB darf man sich über diesen Punkt in Augsburg und vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr) weiterhin sowohl freuen als auch ärgern.