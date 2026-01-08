Verletzungsplage beim VfB Stuttgart: Acht Verletzte – Tiago Tomas fällt einige Wochen aus

Der VfB muss beim Spiel am Samstag (18.30 Uhr) in Leverkusen auf acht nicht einsatzbereite Spieler verzichten. Darunter auch Tiago Tomas, der länger pausieren muss.
Die Winterpause war seit dem letzten Bundesliga-Spiel am 20. Dezember 2025 gegen die TSG Hoffenheim (0:0) kurz, doch Sebastian Hoeneß sieht darin kein Problem. „Wir dürfen uns da nicht beschweren. Wir hatten immerhin zehn Tage Urlaub – andere mussten durchspielen“, sagte der VfB-Trainer, der zum Jahresauftakt am Samstag im Liga-Topspiel bei Bayer Leverkusen (18.30 Uhr) dennoch auf die stolze Zahl von acht nicht einsatzfähigen Profis verzichten muss.