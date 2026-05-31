VfB Stuttgart: VfB stößt mit dem Undav-Vertrag in eine neue Dimension vor

Der Stürmer hat sich mit dem Club auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt – zu außerordentlich hohen Konditionen. Wir berichten über die Details.
Plötzlich ist Dynamik in die Verhandlungen gekommen. Über Nacht. Weil Deniz Undav noch vor dem Abflug mit der deutschen Nationalmannschaft zur Fußball-WM an diesem Dienstag Klarheit über seine Zukunft haben wollte und weil der VfB Stuttgart ebenso größtes Interesse an einer Vertragsverlängerung mit dem Stürmer hatte. Also legte der Bundesligist ein zweites, nachgebessertes Angebot vor, nachdem der Spielerseite die erste Offerte nicht gut genug war. Nun gibt es nach Informationen unserer Redaktion eine Einigung. Die offizielle Bestätigung des VfB über die weitere Zusammenarbeit steht allerdings noch aus.