VfB Stuttgart auf dem Volksfest: Die besten Bilder vom VfB-Abend auf dem Cannstatter Wasen

Die Krüge hoch! Am Montagabend feierten die Stars des VfB Stuttgart mit ihren Fans auf dem Cannstatter Wasen. Wir präsentieren die besten Bilder.

Jetzt heißt es auch für die Profis des VfB Stuttgart: O’zapft isch! Am Montagabend gab sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß im Zelt von Sponsor Hofbräu die Ehre. Freilich ohne zu tief oder überhaupt in den mit Bier gefüllten Liter-Krug zu blicken. Schließlich stehen für die Profis sportlich bedeutende Wochen an. Gerade erst mit einem 2:1-Sieg im Gepäck aus Köln zurückgekehrt, geht es gleich weiter in die Schweiz. Am Donnerstag (21 Uhr) steht das Europa-League-Spiel beim FC Basel an.

Ein bisschen genossen werden durfte am Montag aber schon. Für Stimmung sorgte Präsident Dietmar Allgaier. Ihm gelang der Fassanstich mit nur einem Schlag – im Vorjahr benötigte er noch acht Schläge.

Freibier für Fans bei VfB-Abend auf dem Wasen

Dass es Freibier für die Fans gab, war für die Stimmung natürlich alles andere als abträglich. Später kamen dann auch noch die Mannschaft und Trainer Sebastian Hoeneß auf die Bühne.

Als größtes Feierbiest beziehungsweise Sprücheklopfer erwies sich wie schon nach dem Pokalerfolg Jamie Leweling. „Wir sind gut in die Europa League reingekommen,“ sagte der Mittelfeldspieler und kündigte an: „Jetzt gewinnen wir in Basel und wir wissen alle, was am 21. Mai ist.“ Die Antwort: Das Finale in Istanbul. Hoeneß gab sich zurückhaltender: „Wir hatten zuletzt Energie und freuen uns auf alle Wettbewerbe.“

In unserer Bildergalerie blicken wir auf den bunten Wasenabend zurück. Viel Spaß beim Durchklicken!