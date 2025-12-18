VfB Stuttgart: VfB-Stars besuchen Weihnachtsfeiern von Fanclubs

Die Vorweihnachtszeit ist traditionell die Zeit der OFC-Besuche beim VfB Stuttgart. OFC steht für „Offizielle Fanclubs“, eine Auszeichnung, die seit 1990 vom Club vergeben wird. OFCs gibt es in 11 der 16 Bundesländer Deutschlands, 18 sogar im Ausland. Singapur, USA, Japan, Dubai – überall finden sich Fans in OFCs zusammen. Besonders viele gibt es im Umkreis von Stuttgart – und einige von ihnen erhielten in diesen Tagen Besuch.

So waren beispielsweise Alexander Nübel und Rosa Rückert in der Cannstatter Kneipe Corner, um dort beim OFC „Semper Fidelis“ vorbeizuschauen. Nikolas Nartey besuchte „RWS Berkheim“, Max Herwerth und Efe Korkut nahmen beim„OFC Berglen“ Tuchfühlung auf – und Jeff Chabot besuchte mit Badredine Bouanani den OFC „0711 Denkendorf“ – dort gab es neben einer Quiz-Challenge auch die Möglichkeit, ein paar Wurf auf der Kegelbahn des TSV Denkendorf zu wagen.

Die beiden schlugen sich gut, noch besser schnitt aber die Fanbeauftragte Antje Büscher-Tittes ab, die sich als Naturtalent auf der Bohle herausstellte. Das Besondere an der Aktion: Profis, Frauen und U21 haben am Mittwochabend die offiziellen Fanclubs des VfB besucht, insgesamt waren 52 VfB-Akteure im Zeichen des Brustrings unterwegs. 21 Profis, 16 U21-Spieler und 15 Frauen waren unterwegs – und das auch über die Stuttgarter Stadtgrenzen hinaus. Von Cannstatt bis an die Stuttgarter Stadtgrenze, von Wiernsheim über Esslingen bis Gschwend, von Heilbronn über Oberrot bis nach Heubach gab es OFC-Besuche.