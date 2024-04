1 VfB-Ehrenpräsident Erwin Staudt moderiert den Legendenabend im Stuttgarter Theaterhaus Foto: dpa/Marijan Murat

Rund um die VfB-Legenden tut sich in letzter Zeit einiges. Vor dem Südschlager kommt es nun zu einem Treffen der Ehemaligen im Stuttgarter Theaterhaus.









In den vergangenen Jahren war es eher ein ungleiches Duell, doch jetzt darf die Begegnung zwischen dem wieder erstarkten VfB Stuttgart und dem Rekordmeister FC Bayern München mit Fug und Recht wieder als Südschlager bezeichnet werden. Der Tabellendritte um Trainer Sebastian Hoeneß empfängt am übernächsten Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) den zweitplatzierten Champions-League-Halbfinalisten zum Topspiel der Fußball-Bundesliga in der MHP-Arena.