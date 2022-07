1 Mit Zuversicht ins das Projekt Frauenfußball: VfB-Präsidiumsmitglied Rainer Adrion (links) und die neue Interimstrainerin Lisa Lang. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Das Frauenteam des VfB Stuttgart ist in die Vorbereitung auf seine Premierensaison eingestiegen – mit ambitionierten Zielen und einer neuen Interimstrainerin.















Link kopiert

Reichlich Vereinsprominenz des VfB Stuttgart hat sich am Mittwochabend auf der Sportanlage des VfB Obertürkheim eingefunden. Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle war ebenso wie Präsident Claus Vogt mit dabei, als das Frauenteam des VfB mit einem öffentlichen Training vor gut 100 Fans in die neue Saison startete – die erste überhaupt in der langen Vereinsgeschichte, in der beim VfB Frauenfußball auf dem Programm steht. „Wir gehen damit einen überfälligen Schritt in Richtung Gleichberechtigung“, sagte Vogt.

Gut vier Wochen nach dem Abstieg des Kooperationspartners aus Obertürkheim in die vierklassige Oberliga nahmen 24 Spielerinnen das Training wieder auf – mit einer neuen Kommandogeberin: Als Interimstrainerin wird bis auf weiteres Lisa Lang fungieren, die parallel weiterhin ihr Amt als Vereinsmanagerin wahrnehmen soll. Mittelfristig ist laut Wehrle der Aufstieg in eine der beiden Bundesligen das Ziel.