Der VfB Stuttgart kassiert gegen den 1. FC Köln ein spätes Tor und geht im Tabellenkeller in die Winterpause. Die Fans im Netz sind frustriert.















Köln Stuttgart - Der 1. FC Köln hat sich mit einem Sieg in die Winterpause der Fußball-Bundesliga verabschiedet und unter Steffen Baumgart seine beste Hinrunde seit fünf Jahren hingelegt. Der FC setzte sich zum Abschluss des 17. Spieltags gegen den VfB Stuttgart mit 1:0 (0:0) durch, Anthony Modeste (88.) entschied das ausgeglichene Spiel mit seinem elften Saisontor spät.

Die Hoffnung dieses Fans wurde letztlich nicht erhört:

Beide Mannschaften setzten von Anfang an auf ihr bewährtes Spiel und suchten den Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte, entsprechend schnell ging es hin und her. Mal griff das Stuttgarter Pressing besser, mal das der Kölner, gefährlicher war zunächst aber der Gastgeber.

Nach der Pause änderte sich das Bild kaum. Stuttgart wirkte zunächst etwas stärker, Baumgart stärkte mit der Hereinnahme von Mark Uth seine Offensive, in der Folge hatte der FC wieder ein Übergewicht - es blieb aber dabei: Torchancen gab es kaum.

Auch VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo wollte den Sieg, brachte unter anderem Silas Katompa Mvumpa. Dem Tor waren nun aber die Kölner näher, Modeste zielte zweimal (58./73.) zu ungenau. Kurz vor Schluss macht er es aber noch noch besser - schon zum achten Mal in dieser Saison per Kopf.

Nach der Niederlage mit dem Tor zum Ende der regulären Spielzeit gehen die Fans auf Twitter in die Analyse:

Bei manchen sitzt der Frust nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte tief;

Der VfB Stuttgart geht nun auf dem 16. Platz der Bundesliga in die Winterpause, und hat allen Anlass, es in der Rückrunde besser zu machen.

