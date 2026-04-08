VfB Stuttgart: Verhandlungen mit Sportchef Wohlgemuth – das ist der Stand

Der Aufsichtsrat und der Sportvorstand sprechen über eine Vertragsverlängerung – doch beim Pokalsieger stellen sich auch noch andere wichtige Fragen.
Die Verhandlungsstrategie steht. Alles soll im Verborgenen ablaufen, denn nichts darf die Konzentration auf das Wesentliche stören: den Fußball. Schon gar nicht ein Funktionärstreffen. Zu wichtig sind die Spiele, die der VfB Stuttgart noch vor sich hat. Angefangen mit der Heimpartie an diesem Sonntag (17.30 Uhr) gegen den Hamburger SV in der Bundesliga. Bis hin zum ersehnten Abschluss am 23. Mai beim möglichen Pokalfinale in Berlin.