VfB Stuttgart: Verdopplung? Der Präsident soll deutlich mehr Geld erhalten

1 Beim VfB Stuttgart legt der Vereinsbeirat die Höhe der Aufwandsentschädigung für die Präsidiumsmitglieder fest. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Aufwandsentschädigung für den Vereinschef und die Präsidiumsmitglieder könnte beim VfB bald steigen. Was die Gründe sind, um welche Summen es geht und bis wann Klarheit herrschen soll.









Noch ist völlig offen, wer dem VfB Stuttgart nach der kommenden Mitgliederversammlung im März 2025 als Präsident vorsteht. Interimspräsident Dietmar Allgaier wird nicht kandidieren, die Bewerbungsphase für Nachfolger ist gerade angelaufen. Eine Sache steht aber jetzt schon fest: Künftig soll der oberste Repräsentant des mitgliederstärksten Vereins Baden-Württemberg eine höhere Aufwandsentschädigung erhalten. Das kündigte der Vorsitzende des Vereinsbeirats, Rainer Weninger, am Dienstag beim Format „Dunkelroter Tisch“ in der Stuttgarter MHP-Arena vor rund 250 Vfb-Mitgliedern an.