VfB Stuttgart: Undav und Demirovic bald Spitzenduo? Die zehn teuersten VfB-Zugänge

Spätestens mit Ende der Europameisterschaft liegt der Fokus eines jeden Fußball-Fans wieder auf dem Clubfußball. Auch beim VfB Stuttgart laufen längst die Vorbereitungen für die neue Saison mit Dreifachbelastung. Bereits am 17. August (20.30 Uhr) geht es für die Weiß-Roten um den ersten Titel, wenn Meister Bayer 04 Leverkusen zum Supercup bittet.

Bis dahin gilt es auch bei allen Transferangelegenheiten schnellstmöglich Klarheit zu schaffen und einen wettbewerbsfähigen Kader auf die Beine zu stellen. Vor allem Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hat dabei nach der Rekordsaison 2023/24 alle Hände voll zu tun.

Viel Bewegung auf dem Transfermarkt

Diese spielte dem Club aus Cannstatt zwar allerhand zusätzliche Einnahmen in die Kassen, machte aber auch einige essenzielle Stammspieler heiß begehrt. Kapitän Waldemar Anton, Linksfuß Hiroki Ito und Goalgetter Serhou Guirassy gilt es dadurch nun möglichst adäquat zu ersetzen. Bei Letzterem hängt der Transfer nach Dortmund zwar noch an einer Knieverletzung, diese dürfte einen Wechsel aber lediglich verzögern. Das neu erwirtschaftete Geld gilt es nun also möglichst geschickt in Ersatz zu investieren.

Kleinere Millionensummen flossen bereits in die Festverpflichtungen von Jamie Leweling (5) und Anthony Rouault (3), sowie die Neuverpflichtung von Abwehrkante Jeff Chabot (4). In der Offensive warten allerdings andere Kaliber auf das Stuttgarter Konto. Denn für Spieler mit ähnlicher Treffsicherheit wie sie der VfB bisher in den eigenen Reihen hatte zahlt man auf dem Markt häufig Unsummen. In den ganz großen europäischen Sphären bewegt sich der VfB zwar auch weiterhin nicht, ist nun aber bereit zumindest seine bisherigen Rekorde zu pulverisieren.

Noch keine Einigung bei Undav

Zum einen bei Mittelstürmer Ermedin Demirovic. Der 26-jährige Bosnier stand bisher beim FC Augsburg unter Vertrag und war in der abgelaufenen Saison an der Hälfte (!) aller Tore direkt beteiligt. Für ihn legt der VfB ein finanzielles Rekordpaket von 21 Millionen Euro plus fünf Millionen möglicher Zusatzzahlungen auf den Tisch. Wenn es nach den Stuttgarter Verantwortlichen geht, könnte dieser Rekord aber noch diesen Sommer erneut gebrochen werden. Denn zum anderen soll Publikumsliebling Deniz Undav endgültig fest an den Neckar wechseln. Stammverein Brighton & Hove Albion erweist sich aber bisher noch als knallharter Verhandlungspartner und fordert um die 25 Millionen Sockelablöse für den Nationalspieler.

Passend zu den beiden möglichen Rekordangreifern haben wir einen Blick auf die bisher teuersten VfB-Zugänge geworfen. Unsere Bildergalerie zeigt die Top Ten. Viel Spaß beim Durchklicken!