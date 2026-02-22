VfB Stuttgart und SC Freiburg: Das sind die Bilanzen gegen die möglichen Pokal-Gegner

In Stuttgart und Freiburg blickt man am Sonntag gespannt auf die Auslosung für das Halbfinale des DFB-Pokals. Kommt es zum sechsten direkten Duell?
Dass sowohl der VfB Stuttgart als auch der SC Freiburg eine negative Bilanz gegen den FC Bayern München vorzuweisen haben, dürfte nur die wenigsten Anhänger beider Vereine überraschen. Die Breisgauer konnten nur fünf ihrer bisher 53 Duelle mit dem Rekordmeister für sich entscheiden, beim VfB sieht es mit 37 Siegen in 162 Partien zumindest ein wenig besser aus. Ein Blick in die Geschichtsbücher des DFB-Pokals verrät jedoch: Der SCF hatte bislang mehr Grund zum Jubeln gegen die Münchner als der VfB.