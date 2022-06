22 Am ersten Spieltag der neuen Saison treffen sich der VfB Stuttgart und RB Leipzig. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die neue Saison der Fußball-Bundesliga startet mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern. Wir haben darüber hinaus alle wichtigen Termine der neuen Spielzeit zusammengestellt.















Link kopiert

Am Freitag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielplan für die kommende Bundesligasaison veröffentlicht. Klar ist nun: Am 5. August eröffnen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und Meister Bayern München die neue Spielzeit. Am folgenden Wochenende startet dann der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig in die Saison 2022/2023.

So weit, so gut – aber die kommende Spielzeit bietet weitere wichtige Fußballtermine. Und es ist gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Durch die Weltmeisterschaft in Katar gegen Ende des Jahres ist diesmal nämlich Vieles ein bisschen anders als sonst.

Wir haben in unserer Bildergalerie die wichtigsten Termine der neuen Saison zusammengestellt.