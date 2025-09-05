VfB Stuttgart Ultras: Die besten Choreos des Commando Cannstatt

Rund 28 Jahre später existiert das CC immer noch, was an sich schon eine Leistung ist. Und hat sich auch bundesweit einen Namen gemacht. Als fester Bestandteil der Cannstatter Kurve, mittlerweile eine der lautesten und stimmungsvollsten Kurven in Fußball-Deutschland. Immer wieder sorgen die Ultras auch mit aufwendigen Choreografien für Aufsehen. Einige davon – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – haben wir anlässlich der Gründung am 12. März 1997 in einer Bildergalerie zusammengestellt.