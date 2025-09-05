VfB Stuttgart Ultras: Die besten Choreos des Commando Cannstatt
Die Ultras vom Commando Cannstatt präsentieren sich und ihren VfB selbstbewusst – auch beim Jubiläum 100 Jahre Brustring. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjügen B

Seit über 28 Jahren sorgen die Ultras des Commando Cannstatt für Stimmung im Stuttgarter Stadion. Wir blicken auf einige der eindrucksvollsten Choreografien zurück.

Die 15 Allesfahrer wussten an jenem 12. März 1997 wohl selbst nicht so recht, welch große Bewegung sie aus ihrer Zusammenkunft im Sportheim des SSC losgetreten hatten. Aus dem losen Zusammenschluss von Mitgliedern der Fanclubs Schwäbisch Dynamite, ASD, Powerplay, Schwäbisch Hall, Rote Amigos, Schwabeninferno und Ultras Württemberg entstand die erste und bis heute größte und bedeutendste Ultra-Gruppierung des VfB Stuttgart: Das Commando Cannstatt.

 

Rund 28 Jahre später existiert das CC immer noch, was an sich schon eine Leistung ist. Und hat sich auch bundesweit einen Namen gemacht. Als fester Bestandteil der Cannstatter Kurve, mittlerweile eine der lautesten und stimmungsvollsten Kurven in Fußball-Deutschland. Immer wieder sorgen die Ultras auch mit aufwendigen Choreografien für Aufsehen. Einige davon – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – haben wir anlässlich der Gründung am 12. März 1997 in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Viel Spaß beim Durchklicken!

 