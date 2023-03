1 Wholecar der Ultras vom Commando Cannstatt. Foto: privat

Da mussten sich einige Wartende am Bahnsteig wohl die Augen reiben: Am Dienstagmorgen bekamen Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn einen komplett besprühten Waggon zu sehen. Zumindest jene Passagiere, die ab 8.30 Uhr in der Station Feuersee in die einfahrende S-Bahn eingestiegen sind. Was steckt dahinter?

Eines gleich vorweg: Graffiti sind illegal und strafbar, so sie nicht an dafür vorgesehenen Freiflächen (zum Beispiel der Hall of Fame in Bad Cannstatt) oder mit Genehmigung an privaten Flächen angebracht werden. Grundsätzlich ist dadurch der Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllt. Doch so gesetzwidrig sie auch sind – sie vermehren sich in immer zunehmendem Maße.

Graffitis sind ein altes Großstadt-Phänomen. Es gibt sie seit den Achtzigern. Spezielle Fußball-Graffitis tauchen dagegen erst seit einigen Jahren auf. In Stuttgart und Umgebung sind es insbesondere die großen Ultragruppen des Commando Cannstatt, Schwabensturm 02 und Schwaben Kompanie Stuttgart, die mit großflächigen Werken in der Stadt und innerhalb eines circa 50 Kilometer Umkreises um die Landeshauptstadt zeigen, wessen Revier hier liegt. Eine eigens gegründete „Soko Graffiti“ ist um Eingrenzung, Aufklärung und Beratung bemüht.

Je größer das Motiv, desto gefährlicher das Anbringen

Diese Gruppen unterhalten sogenannte „Writer-Crews“, also Teams von Sprayern, die entweder alleine, oder im Verbund agieren. Grundsätzlich gilt: Je größer das sogenannte „Piece“, umso mehr Sprayer waren wahrscheinlich beteiligt. Ebenso gilt: Je größer das Motiv, desto gefährlicher das Anbringen – umso größer der Ruhm, den man dafür einstreicht.

Insofern dürfte das aktuelle Großmotiv der Ultras des Commando Cannstatt in der Szene immens gefeiert werden. Es ist ein sogenannter „Wholecar“. Dieser Begriff entstammt dem Graffiti-Jargon und ist die Bezeichnung für einen „einzelnen Zugwaggon, der in ganzer Höhe und Länge mit Graffiti in einer Aktion bemalt wurde. In den meisten Fällen wird nur eine Waggonseite besprüht. Meistens teilen sich mehrere Writer die Arbeit an einem Zug; besprüht jedoch ein Writer einen Waggon allein, so spricht man von einem One-Man-Wholecar. Wholecars finden in der Szene hohes Ansehen. Für Fahrgäste und Verkehrsbetriebe ist diese Art von Besprühung auf Zügen sehr unangenehm, da hierdurch kein Licht mehr ins Innere des Waggons gelangt“, heißt es bei Wikipedia.