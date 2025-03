VfB Stuttgart U19: Warum die Ansetzung des Viertelfinals kompliziert ist

19 Doch am Ende jubelte der VfB über ein 3:2 bei Sporting. Foto: IMAGO/Michael Treutne

Die Viertelfinal-Paarung der U19 des VfB Stuttgart gegen den FC Barcelona ist noch nicht final angesetzt, die Terminfindung gestaltet sich schwierig. Auch die Stuttgarter Kickers spielen dabei eine Rolle.









Jetzt ist es also wirklich so weit. Der VfB Stuttgart steht unter den besten acht Mannschaften Europas. Die Mannschaft von Nico Willig hat sich nach dem 3:2 bei Sporting CP für das Viertelfinale der Youth League qualifiziert. Der kommende Gegner steht auch schon fest: der VfB empfängt Barcelona am 1. oder 2. April – doch die finale Ansetzung ist noch in Klärung. Das hat seine Gründe.