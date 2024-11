VfB Stuttgart U19: Mit Spielfreude gegen Belgrader Büffel

1 Trainer Nico Willig und seine Mannschaft wollen in Belgrad ein Statement setzen. Foto: Baumann

Die U-19-Junioren des VfB Stuttgart haben in der Uefa Youth League bisher durchgehend gute bis sehr gute Leistungen gezeigt und stehen in der Tabelle vor vielen ganz großen Namen da. In Belgrad will die Mannschaft nun anknüpfen.









In der Kabine der U 19 des VfB Stuttgart hängt sie seit Wochen. Eine Tabelle, die es in sich hat. Feinsäuberlich ausgedruckt und so angebracht, dass sie garantiert nicht übersehen werden kann. Jeder Spieler aus dem Kader von Trainer Nico Willig bekommt so eindrücklich vor Augen geführt, wie sich der Status quo in Europas Nachwuchselite aktuell darstellt.