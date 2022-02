1 Davino Knappe erwischte einen Sahnetag. Foto: VfB exklusiv/Lommel

Die U19 des VfB Stuttgart hat ihr erstes Heimspiel des Jahres überzeugend gewonnen. Davino Knappe ragte aus einer guten Heimelf heraus, ein Neuzugang gab sein Debüt.















Stuttgart - In der U19-Bundesliga haben die A-Junioren der Schwaben nach dem Erfolg im Spitzenspiel in der Vorwoche (2:0-Sieg gegen den Tabellenersten Nürnberg) nachgelegt. Mit 5:1 (3:0) fertigte die Elf von Nico Willig Greuther Fürth ab. Alle Augen waren dabei auf Thomas Kastanaras gerichtet. Der Stürmer, der beim VfB bald einen Profivertrag unterschreiben soll, erzielte auch das zwischenzeitliche 2:0 (Foulelfmeter).

Doch die Show stiehl im sein Mitspieler Davino Knappe. Der Offensivmann erwischte einen Sahnetag, traf bereits vor der Pause doppelt (7. Minute; 44. Minute) und legte kurz nach Wiederbeginn das dritte Tor nach (47. Minute). Knappe war von den Kleeblättern zu keiner Zeit unter Kontrolle zu bekommen und machte mit seinen Gegenspielern, was er wollte.

Neuzugang Sonnenwald kommt für Knappe

In der 67. Minute ging er unter verdientem Sonderapplaus vom Platz. Für ihn kam Neuzugang Lukas Sonnenwald, der erst vor rund zwei Wochen vom SSV Ulm zum VfB kam und erst wenige Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolvieren konnte. Der bullige Stürmer fügte sich sogleich mit einem Kopfball an den Pfosten gut ein. Fürth stemmte sich gegen die überlegenen Stuttgarter. Die Kleeblätter mit ihrem Trainer, dem VfB-Meisterspieler Roberto Hilbert, kamen zu einem Treffer und scheiterten zudem am Aluminium. Wirklich unter Bedrängnis bringen konnten sie die Stuttgarter allerdings nicht. Kurz vor dem Abpfiff legte Kastanaras sein zweites Tor nach, sein insgesamt 19. Saisontor für den VfB.

Weiter geht es für die U19 am kommenden Sonntag in Mainz (13 Uhr), am Freitag darauf steht dann das Derby gegen den KSC unter Flutlicht (19 Uhr)an.