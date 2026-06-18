VfB Stuttgart: TV-Millionen bis 2037 sicher – warum Europa finanziell so wichtig ist

Champions League, Europa League – und jetzt wieder Champions League. Seit 2024 hat sich der VfB Stuttgart sukzessive zu einem Stammgast auf der europäischen Bühne entwickelt, was neben emotionalen Flutlicht-Abenden auch für klingende Kassen sorgt. Zum einen durch die Prämien des europäischen Fußballverbands Uefa, der zuletzt jedem Teilnehmer an der Königsklasse knapp 19 Millionen Euro alleine als Start-Prämie überwies. Zum anderen aber fließt auch Geld von der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Stichwort Medienerlöse.

Die DFL vermarktet die Bundesliga-Spiele nicht nur in der Heimat, sondern auch im Ausland – die Erlöse hieraus gehen in weiten Teilen an jene deutschen Clubs, die international spielen. Die Höhe der Beträge variiert von Jahr zu Jahr, da es sich um einen Flickenteppich vieler TV-Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten je nach Land handelt. In Japan, China, den USA und andernorts. Durchschnittlich beläuft sich die Summe der internationalen Medienerlöse aber auf rund 200 Millionen Euro pro Saison.

Ein Remis bringt 250.000 Euro – fünf Jahre lang

Wie die verteilt werden? 35 Prozent (und damit 70 Millionen) auf denkbar einfache und unspektakuläre Weise: Jeder der 18 Erstligisten erhält gleich viel aus diesem Topf, also knapp vier Millionen Euro pro Jahr. Weitaus interessanter wird es bei den anderen beiden Töpfen, für deren Ausschüttung das Abschneiden auf europäischer Bühne maßgeblich ist.

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50 Prozent der internationalen Erlöse (und damit 100 Millionen) schüttet die DFL auf Grundlage der erzielten Ergebnisse in den internationalen Wettbewerben in den vergangenen fünf Jahren aus. Die Kriterien: Ein Sieg bringt zwei Punkte, ein Remis einen Punkt – egal, ob in der Champions, Europa und Conference League. Die Auszahlung erfolgt dann proportional in Relation zu den anderen Vereinen und deren Resultaten. Im Schnitt bringt ein Rankingpunkt 250.000 Euro.

Das bislang letzte Heimspiel auf internationaler Bühne: Im März unterlag der VfB (im Bild Bilal El Khannouss) dem FC Porto mit 1:2. Foto: Baumann/Volker Mueller

Für den VfB heißt das: In der Saison 2024/25 gab es in der Champions League drei Siege (bei Juventus Turin, gegen die Young Boys Bern und bei Slovan Bratislava) sowie ein Remis (gegen Sparta Prag), was sieben Rankingpunkte und damit 1,75 Millionen Euro bedeutet. Diese Summe fließt seitdem jährlich, 2030 ist Schluss. Dann fallen diese Rankingpunkte nach fünf Jahren aus der Wertung. In der Europa League 2025/26 wiederum gewannen die Stuttgarter sechs Partien, was zwölf Rankingpunkte und drei Millionen Euro bringt. Wieder kann die VfB AG mit diesem Betrag fünf Jahre lang planen, in diesem Fall also bis 2031.

Neben diesem leistungsorientierten Topf bleibt noch ein weiterer mit 15 Prozent (und damit 30 Millionen Euro) der internationalen Medienerlöse. Diese werden schlicht nach der Anzahl der Europapokal-Teilnahmen in den vergangenen zehn Jahren verteilt. Auch hier ist die Art des Wettbewerbs irrelevant, man muss aber in der Hauptrunde dabei gewesen sein und nicht nur in der Qualifikation. Das bringt rund eine halbe Million Euro pro Teilnahme, zehn Jahre lang.

Pro Europapokal-Teilnahme fließt eine halbe Million

Ein Beispiel: Der FC Augsburg erhält für sein Jahr in der Europa League 2015/16 seitdem Saison für Saison eine halbe Million Euro, ehe die Zahlungen im nächsten Sommer nach zehn Jahren enden werden. Da der VfB nun schon zum dritten Mal in Folge europäisch spielen wird, kann er in den kommenden Jahren mit 1,5 Millionen Euro aus diesem Topf rechnen. Die halbe Million für die nun anstehende Saison in der Champions League fließt dabei zum Beispiel von 2027 bis 2037 – zweifelsohne lange Zeiträume, die im schnelllebigen Profifußball für wichtige Planbarkeit sorgen.

Und: Die DFL will die internationalen Medienerlöse künftig steigern, sie bezuschusst Auslandsreisen stärker als früher und intensiviert ihre Bemühungen. Ein Blick nach England zeigt, dass tatsächlich noch Luft nach oben ist. Die Premier League erlöst derzeit durch die Auslandsvermarktung rund zwei Milliarden Euro und damit zehnmal so viel wie die Bundesliga. Die muss sich fürs Erste mit 200 internationalen TV-Millionen pro Saison begnügen, von denen der VfB aber inzwischen einen deutlich größeren Anteil erhält als früher. Und ab September besteht für die Stuttgarter ja die Möglichkeit, das persönliche Rankingpunkte-Konto durch Erfolge in der Champions League weiter aufzubessern. Es würde sich finanziell langfristig auszahlen.