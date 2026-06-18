VfB Stuttgart: TV-Millionen bis 2037 sicher – warum Europa finanziell so wichtig ist

Der VfB erhält für seine Auftritte auf internationaler Bühne jahrelang Gelder aus den Medienerlösen der DFL – wobei jedes einzelne Ergebnis zählt. Die Einzelheiten.
Champions League, Europa League – und jetzt wieder Champions League. Seit 2024 hat sich der VfB Stuttgart sukzessive zu einem Stammgast auf der europäischen Bühne entwickelt, was neben emotionalen Flutlicht-Abenden auch für klingende Kassen sorgt. Zum einen durch die Prämien des europäischen Fußballverbands Uefa, der zuletzt jedem Teilnehmer an der Königsklasse knapp 19 Millionen Euro alleine als Start-Prämie überwies. Zum anderen aber fließt auch Geld von der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Stichwort Medienerlöse.