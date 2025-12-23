VfB Stuttgart: Trauer um früheren VfB-Spieler Sebastian Hertner

Der VfB Stuttgart trauert um seinen einstigen Jugendspieler Sebastian Hertner, der mit 34 Jahren bei einem Unglück in seinem Urlaub sein Leben verlor.
Der VfB trauert um seinen ehemaligen Nachwuchsspieler Sebastian Hertner, der im Alter von 34 Jahren bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist. Sieben Jahre lang trug Hertner das Trikot mit dem roten Brustring – und bestritt 65 Spiele für den VfB II in der 3. Liga zwischen den Jahren 2009 und 2012. „Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen“, heißt in einer Nachricht des VfB.