VfB Stuttgart Transfers: Was für Grischa Prömel spricht – und was dagegen

Der VfB Stuttgart beschäftigt sich intensiv mit Grischa Prömel. Es wäre ein Transfer, den es gut abzuwägen gilt. Denn es gibt nicht nur Argumente, die dafür sprechen.
Der VfB Stuttgart beschäftigt sich ernsthaft mit Grischa Prömel. Das ist, unaufgeregt und in aller gebotenen Kürze, die Nachricht vom Transfermarkt rund um die Weiß-Roten aus Bad Cannstatt in diesen Tagen. Nicht weniger, und auch nicht mehr, wie diverse Medienberichte im permanent hyperventilierenden Genre des sogenannten Transferjournalismus nahelegen. Ein baldiger Vollzug ist nicht zu erwarten.