So begehrt ist Orel Mangala in England

Es kommt wieder etwas Bewegung in den Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart. Im Fokus steht dabei Orel Mangala – und ein ehemaliger Daten-Papst der Schwaben.















Ein gutes Indiz rund um die Transfermarkt-Bewegungen beim VfB Stuttgart ist immer Sven Mislintat. Sitzt er in den Tagen des Trainingslagers in Weiler-Simmerberg entspannt mit seinem Milchkaffee auf der Tribüne, geht es eher ruhig zu. Telefoniert er aber mit seinen zwei Smartphones über Stunden hinweg permanent und bespricht sich danach noch mit dem Trainer intensiv, dann ist etwas im Busch.

Auch wenn nicht mehr zu erwarten ist, dass noch bis Samstag ein Spieler das Hotel Tannenhof früher verlässt und irgendwohin zu einem Medizincheck abreist, so häufen sich nun die Anfragen und Gespräche über mögliche Kandidaten, die den VfB alsbald verlassen könnten. Noch immer ist zwar keine konkrete Anfrage für Sasa Kalajdzic eingegangen, über den man in Manchester und Amsterdam intensiv nachdenkt. Dafür hat man in Nottingham den Telefonhörer in die Hand genommen.

Dort ist George Syrianos seit Oktober letzten Jahres Kaderplaner. Der 32-Jährige kennt den VfB Stuttgart aus dem Effeff. Schließlich wurde er einst von Jan Schindelmeiser in den Club geholt. Syrianos kümmerte sich über mehrere Jahre als „Big Data“-Spezialist um das weltweit angelegte Erheben von Daten, die mithelfen sollten, potenzielle Neuzugänge früh zu identifizieren. Nun hat sich Syrianos offenbar daran erinnert, dass jahrelang ein ballgewandter, junger Belgier vor seiner Nase spielte: Orel Mangala.

VfB bei Angebot ab 10 Millionen Euro gesprächsbereit

Der Stuttgarter Mittelfeldspieler gehört zum Tafelsilber bei den Schwaben. Bei einem Angebot in gewisser Höhe ist man gesprächsbereit. Mindestens zehn Millionen Euro sind das bei Mangala. Eine Summer, die man in Englands erster Spielklasse in der Kategorie „Peanuts“ verortet. Syrianos hat zuletzt mehrfach in der Bundesliga zugeschlagen. Taiwo Awoniyi (Union Berlin, 20 Mio. Euro Ablöse), Moussa Niakhité (Mainz 05, 18 Mio.) und Omar Richards (FC Bayern München, 7 Mio.) hat er bereits zu den „Tricky Trees“ gelotst, die einst unter dem legendären Trainer Brian Clough zu europäischen Spitze gehörten. Nach Jahren in den Niederungen ist man nun zurück in der Premier League – und will nichts dem Zufall überlassen. Mangala soll dabei mithelfen. Noch befinden sich die Gespräche nach Informationen unserer Redaktion zwar in einem anfänglichen Stadium, sie können aber sehr zügig intensiviert werden.

Ähnlich verhält es sich bei Mateo Klimowicz und Roberto Massimo. In beide Spieler hat Trainer Pellegrino Matarazzo während der letzten Saison das Vertrauen verloren, sie können den Verein verlassen, möglicherweise auch erst auf Leihbasis. Bei Massimo hat das Fortuna Düsseldorf auf den Plan gerufen, es gab erste Kontaktaufnahmen. Dasselbe gilt für den FC Elche. Der spanische Erstligist will mit Klimowicz seinen Kader aufrüsten, auch hier gibt es entsprechende Anfragen. Ausgang offen.