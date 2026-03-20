VfB Stuttgart Transfermarkt: Shootingstars und Verlierer – das sind die neuen Marktwerte

Zum wiederholten Mal in der laufenden Saison hat das Portal transfermarkt.de die Marktwerte für zahlreiche Profis angepasst. So auch beim VfB Stuttgart. In den vergangenen Bundesliga-Saisons steigerten die Stuttgarter immer wieder ihre Marktwerte beachtlich. Auch bei diesem Update gibt es wieder einige spannende Bewegungen im Kader von Sebastian Hoeneß.

So gibt es beispielsweise drei ganz klare Gewinner in Sachen Wertzuwachs zu verzeichnen. Unter den VfB-Profis sind aber auch Marktwert-Verlierer. Wer die Spieler sind, lesen Sie in der Bilderstrecke. Alle Spieler, bei denen die Werte unverändert sind, haben wir nicht aufgeführt. Viel Spaß beim Durchklicken! Zur Einordnung der Werte: Seit der Saison 2004/2005 gibt transfermarkt.de Marktwerte an. Sie entstehen unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle, sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Werte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen.