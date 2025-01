VfB Stuttgart Transfermarkt: Kevin Danso oder Renato Veiga – was ist dran an den gehandelten Namen?

Kevin Danso oder Renato Veiga – was ist dran an den gehandelten Namen?

13 Der Verteidiger Ameen Al-Dakhil vom VfB Stuttgart legt sich beim 2:2 gegen Ajax Amsterdam ins Zeug. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Bundesligist schaut sich nach einer Verstärkung für die Abwehr um – und so lange die Suche läuft, richten sich viele Augen auf Ameen Al-Dakhil.









Die Begrüßung fiel herzlich aus. Wout Weghorst nahm Ameen Al-Dakhil in den Arm. Ein kurzer Plausch, ein freundliches Lächeln – dann ging es zwischen dem Belgier und dem Niederländer ans Werk im Schlienzstadion des VfB Stuttgart. Al-Dakhil nimmt nach schwierigen Monaten einen neuen Anlauf, um beim Fußball-Bundesligisten die Abwehrverstärkung zu werden, die er von Anfang an sein sollte. Und Weghorst machte mit seinen 1,97 Meter, was er immer tut: Der Mittelstürmer von Ajax Amsterdam setzte seinen kantigen Körper ein.