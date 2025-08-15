VfB Stuttgart Transfermarkt: Eine heiße Spur führt zu Wolfsburgs Tiago Tomás

Der Transfer von Offensivspieler Tiago Tomás vom VfL Wolfsburg zum VfB nimmt konkrete Züge an. Im Raum steht ein Kauf für rund zehn Millionen Euro an Ablöse.

Es ist nicht etwa so, dass der Spieler unmittelbar vor der sportärztlichen Untersuchung beim VfB stehen würde – und dennoch ist das erneut aufflammende Interesse der Stuttgarter an dem Wolfsburger Offensivspieler Tiago Tomás mehr als nur ein lockerer Flirt.Schließlich scheinen sich die Verhandlungen zwischen beiden Clubs im Fall von Tiago Tomás, der von Januar 2022 bis Juni 2023 schon einmal für den VfB spielte, in einem fortgeschrittenen Stadium zu befinden. Der „Kicker“ berichtete zuerst von dem sich womöglich anbahnenden Transfer des 23-jährigen Portugiesen von der Aller an den Neckar. Der Marktwert des Stürmers bewegt sich bei rund zwölf Millionen Euro; im Gespräch sollen dabei eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro und ein langfristiger Vertrag sein.

Ein stolzer Preis für einen Spieler, der in seiner bisherigen Laufbahn nicht als Knipser auf sich aufmerksam gemacht hat: In 99 Bundesligaspielen liegt Tomás bislang bei 14 Toren und sieben Vorlagen: Sieben Tore und vier Vorlagen davon gelangen ihm dabei in seiner ersten Zeit beim VfB, dem er sich im Januar 2022 als Leihspieler von Sporting Lissabon angeschlossen hatte. Als Mitte 2023 die Leihe auslief, konnte der VfB die Kaufoption finanziell nicht bedienen – und Tiago Tomás wechselte damals für rund 9 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg.

Ein Neuer für die Abteilung Angriff

Nun folgt womöglich die Rückkehr in den Neckarpark, wo sich der Portugiese stets wohl gefühlt hat, weil die Cannstatter ganz offensichtlich seine Vielseitigkeit schätzen. Dabei würde Tomás, der auf den Außen aber auch als Mittelstürmer agieren kann, eine Planstelle im Sturm neben dem Trio Nick Woltemade, Ermedin Demirovic und Deniz Undav besetzen. Durch die Abgänge von El Bilal Touré (Leihe mit Atalanta Bergamo beendet) und von Jacob Bruun Larsen (für rund fünf Millionen Euro zum FC Burnley) sind offensive Kaderplätze bei den Stuttgartern frei.

Klar ist daher auch, dass die weitere Suche nach einem kreativen Offensivspieler für das Mittelfeld nach dem Abgang von Enzo Millot durch einen möglichen Tomás-Transfer nicht tangiert wäre. Weiterhin bemüht man sich für die Zehner-Position um einen Spieler, der im Idealfall auch auf den linken Flügel ausweichen kann. Nachdem sich der Wechsel des Wunschkandidaten Giannis Konstantelias (PAOK Saloniki) ganz dicht vor dem Zielstrich zerschlagen hatte, prüft der VfB hier weiterhin Kandidaten. Einer von ihnen ist Fabio Vieira, 25, der zuletzt vom FC Arsenal an den FC Porto ausgeliehen war.