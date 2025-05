VfB Stuttgart Transfermarkt: Ein Spiel als Ausrufezeichen – wie geht es weiter für Enzo Millot?

Er hat wieder einmal geliefert. Immer, wenn es um wirklich viel geht, wenn die wirklich wichtigen Spiele anstehen, wenn Entscheidendes passiert in der Ära Hoeneß, dann ist Enzo Millot voll da. Auf der ganz großen Bühne. Millot erzielte den 1:0-Siegtreffer im ersten Hoeneß-Spiel im Pokal in Nürnberg, der Franzose traf entscheidend in der Relegation gegen den HSV, jetzt brillierte er im Pokalfinale – und das nach zuletzt immer stärker werdenden Auftritten in der Liga (zwei Tore und drei Vorlagen in seinen letzten sechs Einsätzen). Insgesamt stehen in dieser Saison zwölf Tore und acht Assists in 43 Pflichtspieleinsätzen für ihn zu Buche.