VfB Stuttgart Transfermarkt: Drei Durchstarter und auch Verlierer – das sind die neuen Marktwerte

Drei Durchstarter und auch Verlierer – das sind die neuen Marktwerte

Zum wiederholten Mal in der gerade abgelaufenden Saison hat das Portal transfermarkt.de die Marktwerte für zahlreiche Profis angepasst. So auch beim VfB Stuttgart. In den vergangenen Bundesliga-Saisons steigerten die Stuttgarter immer wieder ihre Marktwerte beachtlich. Auch bei diesem Update gibt es wieder einige spannende Bewegungen im Kader von Sebastian Hoeneß.