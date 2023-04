8 In Dänemark gereift und treffsicher: Wahid Faghir. Foto: IMAGO/Gonzales Photo/IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Der VfB Stuttgart hat aktuell einige Spieler an andere Clubs verliehen. Sieben sind es an der Zahl. Viel zu tun also für Sportchef Fabian Wohlgemuth im kommenden Transferfenster. Ein Überblick der Planungen.









Wer sich mit dem Transfermarkt ein wenig beschäftigt, der kennt sie, die sogenannten „Loan Armys“. Es gibt Clubs, die beschäftigen Dutzende Spieler, halten sich riesige Kader und noch einmal eine komplette „Schattenmannschaft“ – Spieler, die wieder und wieder verliehen werden. Bis sie sich entweder so entwickelt haben, dass man sie in den Hauptkader aufnimmt – oder sie wenigstens eine Marktwertsteigerung erfahren haben, die einen Verkauf lohnend machen. Ein klassisches Geschäftsmodell des modernen Fußballs.

Auch der VfB spielt hierbei mit. Wenn auch in viel kleinerem Rahmen als etwa der FC Chelsea oder Manchester City. Sieben Spieler hat der VfB Stuttgart aktuell verliehen – an Clubs aus ganz Europa und aus Mexiko. In der Bildergalerie haben wir eine Übersicht zusammengestellt – garniert mit einer Prognose und dem Stand der VfB-Planungen zu den jeweiligen Spielern. Viel Spaß beim Durchklicken!