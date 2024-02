VfB Stuttgart Transfermarkt: Der Faktor Leihspieler – wie der Club seinen zukünftigen Kader baut

28 Haben aktuell viel zu tun: Fabian Wohlgemuth und Alexander Wehrle bauen den VfB-Kader der Zukunft. Wie der aktuelle aussieht und welche Vertragslaufzeiten die einzelnen Akteure besitzen, sehen Sie in der Bildergalerie. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat bei den Personalplanungen für die nächste Saison einen Balanceakt zu meistern, bei dem die Leihspieler eine besondere Rolle spielen. Bei einem ausgeliehenen Akteur ist mittlerweile schon klar, dass er bleiben wird.









Der 30. Juni 2024 spielt beim VfB Stuttgart aktuell eine große Rolle. Es ist der Tag, an dem Verträge enden. Aktuell hat der Club aus Cannstatt die stattliche Anzahl von 17 (!) Spielern unter Vertrag, für die dieses Datum eine entscheidende Rolle in ihrer Zukunftsplanung einnimmt. Denn sie stehen beim VfB entweder bis dahin unter Vertrag, sind bis zu diesem Datum vom VfB an andere Clubs verliehen oder haben bei den Stuttgartern ein nur noch bis zu diesem Datum gültiges Arbeitspapier.