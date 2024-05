23 Der VfB-Kader wird sich in der Transferphase in diesem Sommer wieder verändern. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Sommer-Wechselphase des Transfermarkts ist noch gut einen Monat entfernt. Dennoch wird schon am Kader gearbeitet. Wir zeigen alle Spieler, die im Kader des VfB Stuttgart stehen und auch, wie lange ihre Verträge noch laufen.









Link kopiert



Das Sommertransferfenster in Europa ist noch geschlossen. Am 1. Juli öffnet es, bis zum 1. September (18 Uhr in Deutschland) sind dann Transfers möglich. Das betrifft auch den VfB Stuttgart, der sich wie alle anderen Clubs auch seinem Kader widmen wird und das auch schon getan hat. Zwei Spieler wurden bereits offiziell verkündet, fünf weitere verabschiedet.