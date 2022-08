30 Sasa Kalajdzic verlässt den VfB Stuttgart. Damit stehen Stand jetzt noch 29 Profis im VfB-Kader – in unserer Bildergalerie zeigen wir, welche. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart und Sasa Kalajdzic gehen ab sofort getrennte Wege. Der Österreicher schließt sich dem englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers an.















Der Medizincheck ist absolviert, der Wechsel von VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic zum englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers seit Mittwoch in trockenen Tüchern. Die Ablösesumme für den Stürmer soll bei 18 Millionen Euro liegen, die sich aber durch Bonuszahlungen noch deutlich erhöhen kann. Außerdem würde der VfB offenbar auch bei einem Weiterverkauf von Kalajdzic profitieren.

Kalajdzic: „Ich werde weiterhin Fan dieses wunderbaren Vereins bleiben“

„Die Zeit beim VfB wird für mich unvergesslich bleiben. Ich habe die Stadt als auch den Verein ins Herz geschlossen“, sagte der Österreicher zum Abschied, „ich werde weiterhin Fan dieses wunderbaren Vereins bleiben und dem VfB für die kommende Saison als auch für die Zukunft immer das Allerbeste wünschen.“

Der Stuttgarter Sportdirektor Sven Mislintat betonte: „Sasa wurde nach seinem Wechsel zum VfB in den vergangenen Jahren zum etablierten Bundesligaspieler und Nationalspieler, der mit seinen Leistungen die Aufmerksamkeit von Clubs aus dem In- und Ausland auf sich gezogen hat.“

Das sei nicht zuletzt auch eine Auszeichnung für die Möglichkeiten beim VfB, so Mislintat: „Sasas Werdegang ist ein weiteres eindrucksvolles Beispiel dafür, dass der VfB jungen Spielern perfekte Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten bietet.“ Die Wolves veröffentlichten indessen bereits ein kurzes Video mit Kalajdzic im neuen Trikot:

Der Wechsel des österreichischen Nationalspielers kurz vor dem Ende der Transferperiode am 1. September war letztlich alles andere als eine Überraschung. Schon am Sonntag hatte Kalajdzic auf eigenen Wunsch nicht mehr zum VfB-Kader für das Spiel beim 1. FC Köln (0:0) gehört. Mit der Unterschrift in Wolverhampton endet nun das wochenlange Transfertheater rund um den Zwei-Meter-Mann.

Kalajdzic war 2019 vom österreichischen Verein FC Admira Wacker Mödling nach Stuttgart gekommen, die Ablösesumme betrug damals 2,5 Millionen Euro. Für den VfB bestritt der 25-Jährige 60 Pflichtspiele und erzielte dabei 24 Tore. Nun versucht Kalajdzic sein Glück auf der Insel.