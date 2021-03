10 Viel los auf dem Trainingsplatz eins beim VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart ist in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim gestartet. Mit dabei waren auch zwei Spieler, die zuletzt für Reha-Maßnahmen in ihren Heimatländern weilten.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Sonntagabend (14. März, 18 Uhr, Liveticker) die TSG Hoffenheim zum Landesduell am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Vorbereitung darauf startete an diesem Dienstag. Trainer Pellegrino Matarazzo freute sich dabei über einen vollen Trainingsplatz eins an der Mercedesstraße. Auch Lilian Egloff mischte wieder teilweise mit. Dem Youngster plagten zuletzt hartnäckige Mittelfußprobleme, die ihn immer noch daran hindern, volle ins Mannschaftstraining einzusteigen.

Lesen Sie hier: Umfrage unter VfB-Fans – wann geht´s zurück in die Stadien?

Zwei weitere altbekannte Akteure konnte Matarazzo ebenfalls wieder begrüßen – wenn diese auch noch nicht voll im Training sind. Nicolas Gonzalez (Muskelfaserriss) und Clinton Mola (Hüftprobleme) sind schon länger zurück aus ihren Heimatländern und nun auch aus der Quarantäne. Beide Spieler trainierten individuell und großteils auf einem Nebenplatz unter Anleitung von Athletiktrainer Martin Franz. Sie sollen in den kommenden Tagen schrittweise an eine mögliche Rückkehr in das Mannschaftstraining herangeführt werden.

Jetzt unverbindlich testen: Unser MeinVfB+ Abonnement

Weiter geht es für die VfB-Spieler an diesem Mittwoch mit der nächsten Einheit. Möglich, dass dann auch Konstantinos Mavropanos (Wade), Silas Wamangituka, Luca Mack und Sasa Kalajdzic (alle individuelle Belastungssteuerung im Kraftraum) wieder voll einsteigen. Impressionen von der Trainingseinheit haben wir in der Bilderstrecke für Sie zusammengefasst. Viel Vergnügen beim Durchklicken!