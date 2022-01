So lief das VfB-Training am Donnerstag

1 Fokussiert, aber ohne den Spaß aus den Augen zu verlieren, präsentierte sich der VfB am Donnerstag in Marbella. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Fokus auf Regeneration, Lattenschießen, ein freier Nachmittag und anstehende Gesangseinlagen – obwohl der VfB an diesem Donnerstag auf dem Rasen etwas kürzer trat, war dennoch viel zu beobachten in Marbella.















Link kopiert

Stuttgart/Marbella - Am Donnerstag trainierte der VfB nur vormittags und eher mit dem Fokus auf Regeneration. Der Spaß kam nicht zu kurz – allerorts waren lachende Gesichter zu bemerken. So etwa beim abschließenden Lattenschuss-Wettbewerb, der Erik Thommy und Waldemar Anton ein unliebsames Bad in der Eistonne einbrachte. Nach der „Peak-Belastung“ (Trainer Pellegrino Matarazzo) am Vortag ließ es der weiß-rote Tross etwas lockerer angehen. Zumal am morgigen Freitag (11 Uhr, Marbella, Liveticker) das Testspiel gegen FK Rostow ansteht.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der VfB-Newsblog

Am Nachmittag gab Matarazzo seiner Truppe sogar ganz frei. Die Spieler können es sich im Wellnessbereich des Hotels auf der Anlage „La Quinta“ gut gehen lassen oder die freie Zeit anderweitig nutzen. Am Abend steht dann noch ein Grillabend an – der ein kleines Highlight bereithält. Wie es in vielen Fußballmannschaften Tradition ist, werden die Neuzugänge ihre Sangeskünste zum Besten geben müssen. Enzo Millot, Wahid Faghir und Alexis Tibidi kamen zwar schon letzten Sommer, beziehungsweise stießen im Saisonverlauf aus dem Jugendbereich zu den Profis, hatten aber bisher noch keine Gelegenheit, sich am Mikrofon zu beweisen. Das wird nun am Abend nachgeholt.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Warum sich an Orel Mangala die große VfB-Problematik zeigt

Dann sind auch Lilian Egloff (Wadenprobleme), Nikolas Nartey (Knieprellung), Daniel Didavi und Ömer Beyaz (beide individuelle Belastungssteuerung) wieder mit dabei. Alle vier waren am Vormittag nicht auf dem Rasen.

Übrigens: In der Bilderstrecke sehen Sie aktuelle Impressionen rund um das VfB-Trainingslager.