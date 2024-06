Trainingsauftakt in diesem Jahr ohne Fans

1 Sebastian Hoeneß startet mit dem VfB Stuttgart in die Saisonvorbereitung Foto: Baumann

Am 4. Juli bittet Trainer Sebastian Hoeneß seine Mannen zum Trainingsauftakt. Gegenüber den Vorjahren wird der Trainingsauftakt aber dieses Mal anders ablaufen.









Wenn der VfB Stuttgart in der Vergangenheit zum Saisonauftakt bat, war dieser Termin für viele Fans ein Muss. Entsprechend viele Anhänger strömten in den vergangenen Jahren an die Mercedesstraße, um ihren Lieblingen bei der ersten Trainingseinheit zuzusehen.