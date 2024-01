VfB Stuttgart: Trainer-Rochade im VfB-Nachwuchs

1 Rückt von der U 15 in die U 21 auf: Mischa Leibfarth Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart verzeichnet für seine U 21-Mannschaft zwei Abgänge im Trainerteam. Die Stellen werden intern nachbesetzt.









Link kopiert



Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart befindet sich noch bis Anfang März in der Winterpause. Vor dem Start in die Vorbereitung am 22. Januar kommunizierte der Club am Dienstag zwei personelle Veränderungen im Trainerteam. Der Co-Trainer Analyse Tomislav Zoric hat seinen Vertrag aufgelöst, ihm folgt der bisherige U15-Coach Mischa Leibfarth nach. Ebenso gehört Rafael Lopez nicht mehr zum Trainerteam, der Athletiktrainer wechselt zum SV Sandhausen. Seine Aufgaben übernimmt Timm Zudrell, der bislang Athletiktrainer in der U17 war. In der U 15 rückt der bisherige Co-Trainer Lukas Liber zum Cheftrainer auf.