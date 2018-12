VfB Stuttgart Todesfall überschattet Sieg über Hertha BSC

Ansonsten gab es zunächst so gut wie gar nichts zu sehen. Beide Mannschaften waren zwar mit erheblichen Verletzungsproblemen in die Partie gestartet. Aber dennoch überraschte vor allem die Passivität der abstiegsbedrohten Schwaben. Selbst die gelegentlich im Mittelfeld erkämpften Bälle fanden nicht den Weg vor das Tor der Berliner, weil dem VfB im Spiel nach vorne jegliches Tempo fehlte. Die Hertha dagegen wirkte in ihren wenigen Angriffsaktionen selbstbewusster und auch zielstrebiger, was mit der Führung belohnt wurde.