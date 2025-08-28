VfB Stuttgart Tickets: Tageskarten für die Europa League – so läuft der Verkauf

Die Bestellphase für Viererpakete ist abgeschlossen, nun steht fest: Es wird zu jedem der vier VfB-Heimspiele auch einen Tageskarten-Verkauf geben. Die wichtigsten Informationen.
Vier Heimspiele wird der VfB Stuttgart in der Europa League in jedem Fall haben – und an diesem Freitag erfahren Mannschaft und Fans auch die Gegner, wenn um 13 Uhr in Monaco die Begegnungen der Ligaphase ausgelost werden. Der Ticket-Verkauf für die Spiele hat indessen schon lange begonnen: Erst konnten sich Dauerkarten-Inhaber Viererpakete für alle Heimspiele sichern, dann Mitglieder. Offen blieb damals beim Verkaufsstart vorerst, ob in jedem Fall auch ein separater Einzelkarten-Verkauf für die Partien folgt.