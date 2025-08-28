VfB Stuttgart Tickets: Tageskarten für die Europa League – so läuft der Verkauf

Die Bestellphase für Viererpakete ist abgeschlossen, nun steht fest: Es wird zu jedem der vier VfB-Heimspiele auch einen Tageskarten-Verkauf geben. Die wichtigsten Informationen.

Vier Heimspiele wird der VfB Stuttgart in der Europa League in jedem Fall haben – und an diesem Freitag erfahren Mannschaft und Fans auch die Gegner, wenn um 13 Uhr in Monaco die Begegnungen der Ligaphase ausgelost werden. Der Ticket-Verkauf für die Spiele hat indessen schon lange begonnen: Erst konnten sich Dauerkarten-Inhaber Viererpakete für alle Heimspiele sichern, dann Mitglieder. Offen blieb damals beim Verkaufsstart vorerst, ob in jedem Fall auch ein separater Einzelkarten-Verkauf für die Partien folgt.

Inzwischen sind die Fragezeichen gewichen. „Ja, es wird zu allen vier Heimspielen einen regulären Tageskartenverkauf geben", teilt der VfB auf Nachfrage mit. Der Ablauf ist dabei der gewohnte von Bundesliga-Heimspielen: Jedes Mitglied kann bis zu zwei Karten erwerben, von einem freien Verkauf ist nicht auszugehen.

Fester Verkaufsstart mit virtueller Warteschlange

Fest steht zudem, dass die verfügbaren Karten nicht sukzessive auf der Ticket-Plattform des VfB eingestellt werden, wie es teils bei Rückläufern aus Gästekontingenten oder Zweitmarkt-Angeboten der Fall ist. „Es wird zu jedem Spiel einen festen Verkaufsstart-Termin geben, den der VfB rechtzeitig vorab kommunizieren wird“, so der Verein. Dann können sich Mitglieder wieder im Vorfeld in eine virtuelle Warteschlage einwählen, in der ihnen ein Platz zugewiesen wird.

Angaben zur Anzahl der dann verfügbaren Karten macht der VfB keine, mehr als die Hälfte der MHP-Arena ist aber in jedem Fall durch den Verkauf der Viererpakete bereits belegt: Knapp 30.000 Dauerkarten-Inhaber haben ein solches gebucht, danach folgte der Mitgliederverkauf der Viererpakete. Die Größe des Kontingents könnte zudem je nach Paarung variieren – abhängig davon, ob der Gastverein die ihm zustehenden Karten (rund 3000) komplett abruft und ob behördliche Vorgaben eine Pufferzone mit freien Plätzen zwischen Heim- und Gastbereich vorsehen.