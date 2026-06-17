VfB Stuttgart Tickets: Riesige Nachfrage – was mit den nicht verlängerten Dauerkarten passiert

Die meisten Inhaber einer Jahreskarte haben diese für die Saison 2026/27 erneut gebucht – aber nicht alle. Ein Blick auf die Zahlen, die nächste Phase und das Dauerkarten-Limit.

Seit Jahren gibt es beim VfB Stuttgart in puncto Dauerkarten nicht viel Bewegung: Wer eine sein Eigen nennt, gibt sie meist nicht mehr ab. Das wird auch mit Blick auf die kommende Saison so sein. Zwar läuft die Phase zur Verlängerung noch, bis einschließlich Donnerstag können die Inhaber einer Jahreskarte diese erneut buchen. Schon jetzt aber haben fast alle von diesem Recht Gebrauch gemacht.

Das Limit soll bei 36.000 Dauerkarten bleiben Wie der VfB auf Nachfrage mitteilt, geht der Verein von einer finalen Verlängerungsquote von 99 Prozent aus. Bei zuletzt 36.000 ausgegebenen Dauerkarten würde das bedeuten, dass 360 Tickets nicht wieder abgerufen werden. Diese sollen dann in einen Mitgliederverkauf gehen, bei dem die Chancen angesichts der Diskrepanz zwischen Angebot und Interessierten aber gering sein werden: In diesem Jahr knackte der VfB die Marke von 130.000 Vereinsmitgliedern, deren Zahl nicht zuletzt aufgrund der Ticket-Vorkaufsrechte stetig steigt.

Die Dauerkarten gelten ausschließlich für Bundesliga-Spiele, beinhalten aber ein Vorkaufsrecht für die Heimspiele im DFB-Pokal und in der Champions League. Entsprechend begehrt sind sie – selbst eine Preiserhöhung von durchschnittlich zehn Prozent in diesem Sommer hat der Nachfrage keinen Abbruch getan. Fällig sind für eine Jahreskarte in der kommenden Saison 260 Euro für einen Stehplatz sowie 950 Euro für den teuersten Sitzplatz – und damit 15,29 Euro respektive 55,88 Euro pro Spiel, womit die durchschnittlichen Kosten deutlich geringer sind als beim Kauf von Tickets für einzelne Partien. Hier variiert der Preis je nach Gegner, zuletzt lag er aber gegen die namhaften Teams oft bei 90 Euro in der ersten Kategorie.

Das bislang letzte Heimspiel: Im Mai besiegte der VfB um Deniz Undav und Ermedin Demirovic Bayer Leverkusen mit 3:1. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Stichwort Tageskarten: Sie sind der Grund, warum trotz des großen Interesses keine Erhöhung der Dauerkarten-Anzahl geplant ist. Die Stuttgarter Heimspiele sollen weiter möglichst vielen Fans zugänglich bleiben. Derzeit stehen in der MHP-Arena mit ihren 60.000 Plätzen abzüglich der Dauerkarten (36.000), des Gästekontingents (6000) und der VIP-Karten (4400) gut 13.000 Tickets für den Tageskarten-Verkauf zur Verfügung.