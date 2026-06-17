VfB Stuttgart Tickets: Riesige Nachfrage – was mit den nicht verlängerten Dauerkarten passiert

Die meisten Inhaber einer Jahreskarte haben diese für die Saison 2026/27 erneut gebucht – aber nicht alle. Ein Blick auf die Zahlen, die nächste Phase und das Dauerkarten-Limit.
Seit Jahren gibt es beim VfB Stuttgart in puncto Dauerkarten nicht viel Bewegung: Wer eine sein Eigen nennt, gibt sie meist nicht mehr ab. Das wird auch mit Blick auf die kommende Saison so sein. Zwar läuft die Phase zur Verlängerung noch, bis einschließlich Donnerstag können die Inhaber einer Jahreskarte diese erneut buchen. Schon jetzt aber haben fast alle von diesem Recht Gebrauch gemacht.