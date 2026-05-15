VfB Stuttgart Tickets: Dauerkarten 2026/27 – der VfB erhöht die Preise
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Die Heimspiele des VfB sind in aller Regel ausverkauft. Mehr als die Hälfte der Fans im Stadion haben eine Dauerkarte. Foto: Baumann

Die Jahreskarten werden zur neuen Saison im Schnitt rund zehn Prozent teurer – und können bald von den Inhabern verlängert werden. Die Einzelheiten.

Nachdem der VfB Stuttgart die Dauerkarten-Preise im Vorjahr konstant gehalten hatte, kommt es nun zu einer Erhöhung. Die Kosten für ein Jahresticket in der Bundesliga-Saison 2026/27 steigen durchschnittlich um rund zehn Prozent – abhängig von der jeweiligen Preisklasse. Ein Auszug: Für einen Sitzplatz der teuersten Kategorie sind künftig 950 statt bisher 885 Euro fällig, für einen Sitzplatz der günstigsten Kategorie 445 statt 395 Euro, für einen Stehplatz 260 statt 240 Euro. Dabei handelt es sich jeweils um Vollzahler-Preise.

 

Das Vorkaufsrecht für internationale Heimspiele bleibt bestehen

Die Inhaber einer Dauerkarte können ihren Stammplatz innerhalb eines dreiwöchigen Zeitfensters ab Ende Mai erneut buchen und verlängern. Nicht abgerufene Jahreskarten sollen im Anschluss unter interessierten Bestandsmitgliedern, die noch keine Dauerkarte haben, verlost werden.

Wer eine Dauerkarte sein Eigen nennt, erhält auch in der kommenden Saison ein Vorkaufsrecht für die Heimspiele des VfB Stuttgart im DFB-Pokal und auf internationaler Bühne. Die Gesamtzahl der vom VfB ausgegebenen Dauerkarten liegt derzeit bei 36 300, sodass abzüglich des Gästekontingents (6000) und der VIP-Plätze (4400) noch rund 13 000 Tickets für den Tageskarten-Verkauf bleiben.

 